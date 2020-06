Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 2 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato nella prima metà della giornata del 2 giugno, salvo qualche fenomeno di passaggio lungo la fascia appenninica e addensamenti sterili sulla Calabria. Le temperature subiranno un leggero rialzo, soprattutto al Nord, con massime comprese tra 24 e 29 gradi. Dal pomeriggio instabilità in estensione su Emilia Romagna, alto Adriatico e Alpi occidentali.

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

In occasione del ponte del 2 giugno si segnala traffico intenso verso le coste romagnole. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 50.1 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Imola per traffico intenso e in uscita a Cesena. In A14 Diramazione per Ravenna (Km 29.8 – direzione: Ravenna) code a tratti tra Ravenna e SS 309 Dir.

Fra Roma e L’Aquila si segnala traffico a rilento sulla A24 Roma-Teramo (Km 33.2 – entrambe le direzioni) in uscita a Vicovaro-Mandela per traffico intenso.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.