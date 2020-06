La nuova generazione di Toyota Yaris si amplia con un ulteriore modello in uscita in Europa e una chicca esclusiva per il Sol Levante.

In Giappone, dove prima si chiamava Vitz fino all’arrivo del modello di nuova generazione, la linea Toyota Yaris è ridicolmente complessa. Abbiamo contato quasi 20 versioni diverse del modello normale, più il modello GR ad alte prestazioni con un proprio set di tre livelli di assetto. Il modello è dotato di un motore turbo da 1,6 litri che sviluppa 268 cavalli e 370 Newton-metri di coppia se si sceglie il modello RZ o RC. Questi due sono a trazione integrale e sono dotati di un cambio manuale a sei marce e di differenziali a slittamento limitato anteriore e posteriore.

Il modello GR Yaris sarà venduto anche al di fuori del Giappone, ma solo la Terra del Sol Levante riceverà la nuova variante entry-level RS appena annunciata. È stata presentata in anteprima in veste di concept al Tokyo Auto Salon di gennaio, dove è stata messa in ombra dalla versione ad alte prestazioni. Anche se all’esterno può sembrare praticamente uguale, ci sono alcuni cambiamenti importanti sotto la pelle.

Per cominciare, la Toyota GR Yaris RS è solo a trazione anteriore. Un altro cambiamento importante è il passaggio da una configurazione a tre pedali a una trasmissione a variazione continua con quello che Toyota definisce un sistema di cambio sequenziale a 10 velocità con palette Sequential Shiftmatic che fornisce “un’esperienza simile a quella manuale“. Vanta l’attrezzatura di lancio introdotta un paio di anni fa, che rende la trasmissione più veloce a basse velocità rispetto a una FPC convenzionale.

La GR Yaris RS ottiene anche un’unità a tre cilindri, ma è un motore più piccolo da 1,5 litri aspirato naturalmente, che produce solo 118 cavalli e 145 Nm. L’unico vantaggio di questa versione base rispetto ai modelli precedenti è il peso più basso, in quanto punta la bilancia a 1.130 chilogrammi. La GR Yaris RC è 120 kg più pesante dopo aver aggiunto l’hardware relativo alla trazione integrale, mentre la gamma superiore GR Yaris RZ con il suo kit extra aggiunge altri 30 kg.

Come nota finale, vale la pena di menzionare che la GR Yaris venduta in Europa è leggermente meno potente del modello turbo JDM-spec, offrendo 257 CV e 360 Nm o 11 CV e 10 Nm in meno rispetto alla sua controparte giapponese.