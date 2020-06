Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 2 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nel corso della notte si prevedono piogge su Emilia Romagna, Marche e alta Toscana, ma si tratta di fenomeni di breve durata. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Le temperature minime subiranno un leggero incremento e oscilleranno fra 15 e 19 gradi. Possibili piovaschi all’alba sul basso Tirreno.

Mercoledì 3 giugno ancora tempo instabile lungo la dorsale appenninica e la fascia alpina, cieli sereni o poco nuvolosi lungo le aree costiere. Le massime resteranno stabili e comprese fra 23 e 28 gradi. Nei prossimi giorni un vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Europa porterà forte instabilità sull’Italia settentrionale fra giovedì e venerdì e interesserà anche il Sud nei giorni seguenti.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

A Nord di Milano in A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) la A9 Lainate-Como-Chiasso resta chiusa la dogana merci per festività. Riapertura prevista mercoledì 3 giugno alle ore 5.

A Genova in A12 Genova-Livorno chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Rallentamenti per pioggia intorno alla Capitale. Sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA

pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. Sulla A24 Roma-Teramo pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Tivoli.

Nel Foggiano si segnala vento forte sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.