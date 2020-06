La Ferrari F50 è una vettura creata da ispirazione F1 e in queste immagini spia vedremo uno dei quattro rarissimi esemplari di quest’auto favolosa.



Sebbene la Ferrari F50 sia stata creata per celebrare il cinquantesimo anniversario della casa automobilistica italiana, la sua nascita si è rivelata piuttosto controversa. Il suo obiettivo era quello di creare una vettura stradale di ispirazione F1 per il grande pubblico. La Ferrari voleva dare a un piccolo numero di suoi clienti una fetta dell’esperienza che Jean Alesi e Gerhard Berger stavano vivendo in pista. Lo YouTuber TheTFJJJ ha fotografato un esemplare molto speciale della F50 girare per le strade di Londra.

L’auto nel video non è una F50 qualsiasi. No, è uno dei quattro esemplari che sono stati dipinti di nero dalla fabbrica. Insieme alla sua vernice rarefatta, è stata anche dotata di un sistema di scarico a tubi dritti. La combinazione di sonoro ed estetica fanno di questa Ferrari una delle auto più belle che abbiamo visto.

A differenza del suo fratello V8 biturbo, la F50 vanta un V12 aspirato naturalmente che la rende una perfetta candidata al tubo di scarico rettilineo. Il suo V12 si ispira anche al V12 da 3.5 vista nella Ferrari di Formula 1 del 1995. Detto questo, il motore della vettura stradale non ha molte somiglianze con quello della F1. Oltre a non avere lo stesso numero di giri della F1, il V12 della F50 è più grande e progettato per funzionare nel traffico.