In questo video ripreso da una TeslaCam vediamo un furgone buttare fuori strada una berlina come se fosse l’atto finale di un folle inseguimento.

Questo è sicuramente uno degli incidenti più folli che abbiamo visto ripreso da un sistema Tesla Model 3 built-in dashcam (TeslaCam). Anche se la tecnologia TeslaCam e Sentry Mode, che si basa su telecamere Autopilot, non è stata specificamente progettata solo per catturare questo genere di incidenti, video del genere non sono rarissimi. Infatti, molti criminali sono stati identificati e arrestati grazie a questa tecnologia.

In questo recente incidente, un proprietario di una Model 3 stava guidando sulla Alvarado-Niles Road a Union City, California, quando ha assistito a quello che sembrava essere un incidente di rabbia stradale in via di sviluppo. Per fortuna non ha avuto un impatto a livello personale, anche se avrebbe potuto facilmente rimanerne coinvolto o essere coinvolto nella collisione successiva.

Purtroppo, non vediamo i dettagli di ciò che è accaduto prima della situazione di quello che sembra essere un gesto di rabbia e follia. Vediamo una berlina nera (Acura?) che sfreccia nel traffico. Sembra come se fosse inseguita da un SUV Ford.

Alla fine, il SUV entra nell’Acura e la spinge sulla banchina. Sradica un palo della luce, un albero, un idrante e diversi cespugli. Dopo che le auto si sono fermate, l’autista del SUV esce dal veicolo e scappa via.

L’autista della Model 3 ha fornito il filmato ai soccorritori della polizia sul luogo dell’incidente.

Questa è una storia in evoluzione. Quando e se otterremo maggiori informazioni, aggiorneremo questo articolo.