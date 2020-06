La Porsche Panamera ha subito un restyling che è quasi pronto per il debutto a giudicare dalle prime immagini spia della vettura.

La rinnovata Porsche Panamera sembra molto vicina al debutto perché l’ultimo lotto di foto spia ne ha catturata una sulla strada con appena un po’ di mimetismo. Questa indossa ruote color bronzo e quattro tubi di scappamento che rendono l’aspetto esterno particolarmente cattivo.

Gli ingegneri hanno messo grandi decalcomanie intorno ai fari di questa vettura, ma non nascondono molto. Per il resto, non c’è nessun occultato in maniera evidente. La fascia anteriore presenta lievi modifiche stilistiche, ma è molto simile al look attuale.

Sul retro, i fanali posteriori hanno generalmente la stessa forma, ma ora hanno una sezione bianca al centro. Guardando da vicino, sembra esserci un certo occultamento sul ponte posteriore che potrebbe nascondere le dimensioni dei fanali posteriori. La disposizione degli scarichi è simile all’aspetto generale del modello GTS attuale, ma con una finitura diversa.

Gli ingegneri sembrano anche coprire l’area tra i tubi di scarico. La cosa più probabile da nascondere sarebbe un piccolo diffusore.

All’interno, i primi scatti spia indicano che la modifica più significativa sarebbe l’adozione di un volante come quello della Porsche 911 di ultima generazione.

Le modifiche al propulsore per la rinnovata Panamera sono ancora un mistero. Ci sono voci di una variante di ammiraglia sulla strada che va sotto il nome in codice “Lion“. Il modello condividerebbe il propulsore di base con il Turbo S E-Hybrid, ma spingerebbe la potenza fino a 820 cavalli.

La data del debutto della rinnovata Panamera è ancora un mistero. Tuttavia, la Porsche sembra abbracciare il concetto di veicoli in anteprima online, come per la 911 Targa, in assenza di qualsiasi salone internazionale dell’auto.