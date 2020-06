Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 1° giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo la fascia alpina occidentale, ma con fenomeni in attenuazione nel corso della notte. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi altrove, addensamenti in transito su Val Padana e tra Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature minime in leggero rialzo e comprese fra 12 e 17 gradi. L’alta pressione proverà a stabilizzarsi sulla nostra Penisola, ma non ci riuscirà in toto, lasciando spazio a qualche fronte di variabilità locale.

Martedì 2 giugno sarà una giornata tutto sommato all’insegna del bel tempo, almeno nelle fasi iniziali. Dal pomeriggio piogge sparse lungo la fascia appenninica e la Val Padana. Temperature massime in rialzo al Nord, stabili altrove, comprese fra 25 e 29 gradi al Centro-Nord, fra 20 e 24 gradi al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

A Nord di Milano sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera)

A9 Lainate-Como-Chiasso chiusa dogana merci per festività. Riapertura prevista mercoledì 3 giugno alle ore 5.

Nei pressi di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 48 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Castel San Pietro e Imola per incidente.

A Genova sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori in corso.

Sulla A14 Ancona-Bari vento forte tra Pescara Nord e Pescara Ovest e tra Val di Sangro e Poggio Imperiale.