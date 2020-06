In questo video vedremo scontrarsi alcuni tra i modelli più rinomati di casa Audi in una sfida all’ultimo secondo in questa gara di accelerazione.



Ormai dovreste sapere che Audi ha un’ampia gamma di prodotti. Le auto A che fungono da modelli base della sua line-up, e le Q che rappresentano i suoi crossover di alto livello. Se volete qualcosa di più dalle auto Audi, le versioni S dovrebbero servire al loro scopo, ma in ultima analisi, i modelli RS si posizionano al vertice della gamma per quanto riguarda il prezzo, l’estetica e le prestazioni.

Ma quanto differiscono queste varianti RS? CarWow mette tre vetture RS in una linea di partenza per vedere come si accoppiano in una gara in linea retta.

I concorrenti sono qui descritti dai più piccoli ai più grandi, a partire dalla RS Q3, poi dalla RS4 e infine dalla RS Q8. Naturalmente, queste auto sono molto diverse, quasi notte e giorno, quindi vediamo come si confrontano prima i loro numeri.

La più piccola del gruppo, la RS Q3, è alimentata da un motore turbo a 5 cilindri da 2,5 litri e mezzo, che produce 400 cavalli e 480 Newton-metri di coppia. È anche il più conveniente del gruppo a 53.000 euro e il più leggero con 1.700 chilogrammi.

L’RS4 Avant, che è una station wagon, ha un V6 biturbo da 2,9L sotto il cofano, che produce 450 CV e 600 Nm di coppia. Si trova a metà strada in termini di prezzo e peso con 65.000 euro e 1.750 kg.

Naturalmente, l’RS Q8 si erge come il più pesante dei tre, ribaltando la bilancia a 2.300 kg. È anche la più costosa a 104.000 sterline euro. Naturalmente, ha anche il motore più grande, un V8 biturbo da 4,0 litri che produce una potenza di 600 CV e una forza di trazione di 800 Nm.

I numeri ci sono, ma qual è il più veloce? Guardate il video per scoprirlo.