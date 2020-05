Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 31 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi, con tempo variabile su tratti della Penisola. Piogge sparse tra Liguria e alta Toscana, lungo la fascia appenninica e il Salento. Temperature massime stabili e comprese fra 19 e 24 gradi. Dal primo pomeriggio fenomeni in attenuazione, ma persisterà qualche piovasco sulla Calabria jonica.

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) chiusa la dogana merci di Chiasso per festività. Riapertura prevista mercoledì 3 giugno alle ore 5. All’altezza di Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest, da cui rientrare seguendo le indicazioni per Livorno.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Nord di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.

Nel Foggiano sulla A14 Pescara-Bari pioggia tra Termoli e Poggio Imperiale.