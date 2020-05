In questo video preso dalla telecamera di sicurezza di una Tesla Model 3 vediamo una donna scendere dalla propria auto mentre nel cielo passa un meteorite.



I video di Tesla Sentry Mode e TeslaCam catturano ogni genere di cose, alcune volte cose veramente pazzesche.

I meteoriti non sono così rari come molti pensano. Ogni anno circa 6.100 meteoriti sono abbastanza grandi da sopravvivere alla caduta e raggiungere la terra – in media 17 meteoriti al giorno! Quindi non è troppo sorprendente che le TeslaCam registrino questi eventi.

Anche se è raro riuscire a filmare una meteora da una TeslaCam, non è la prima volta che la vediamo. L’anno scorso, Teslarati ha riferito di una palla di fuoco, chiamata Perseide, che è stata registrata da un proprietario di una Model 3 mentre stavano guidando a Sacramento, CA.

Dato che ci sono sempre più TeslaCam sono sulle strade, ci aspettiamo di vedere tutti i tipi di filmati che non erano mai stati disponibili in precedenza. Siamo anche certi che altri produttori copieranno la Tesla e aggiungeranno sistemi di sorveglianza ai loro veicoli. È solo una questione di tempo prima che ogni veicolo ne abbia uno. Tutti noi dobbiamo solo capire e accettare che siamo SEMPRE guardati e registrati; questa è la vita nel 21° secolo.

I ragazzi di Motor1.com hanno contattato la proprietaria della Model 3 per avere il permesso di usare il video e quest’ultima ha fornito anche la seguente descrizione dell’evento:

“Intorno alle 19:30 (ora sul filmato salvato) avevo appena parcheggiato la mia auto in una zona residenziale di Kailua, Oahu, Hawaii. Mentre uscivo ho notato una stella nel cielo che si è ingrandita. Pensavo fosse un aereo che si avvicinava all’aeroporto che abbiamo nelle vicinanze. Poi ho capito che era qualcos’altro e ho sentito la mia pressione sanguigna salire. Il video non mostra realmente le dimensioni e la luminosità della palla di fuoco, ma ci si può fare un’idea, dato che anche una piccola telecamera Tesla ne cattura l’immagine.”

“Mentre si avvicinava all’orizzonte, ho sentito la paura che mi prendeva. Il motivo principale era il fatto che la nostra isola, essendo circondata dall’oceano Pacifico avevo paura delle conseguenze di un impatto. A seconda delle dimensioni, naturalmente, avremmo potuto avere un mega-tsunami.”