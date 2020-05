Daniel Ricciardo si augura che il suo ex compagno di squadra alla Red Bull, Sebastian Vettel, non si ritiri definitivamente dalla Formula 1

Nel momento in cui il suo futuro in Formula 1 è maggiormente avvolto dall’incertezza, Sebastian Vettel incassa il sostegno del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L’australiano è stato coinvolto nel ribaltone del mercato piloti innescato proprio dall’addio del tedesco alla Ferrari: si accaserà infatti alla McLaren per prendere il posto di Carlos Sainz, passato a Maranello al posto di Seb.

A rischiare di non riuscire ad incasellarsi in questo complesso mosaico, però, è proprio lo stesso quattro volte iridato, che vede ridursi le sue opzioni: ad oggi la sua prima scelta sarebbe quella della Mercedes, a fianco di Lewis Hamilton, uno scenario che viene però ritenuto piuttosto improbabile. Altrimenti potrebbe ripiegare solamente sulla Aston Martin.

Ricciardo spera che Vettel rimanga in Formula 1

Dal punto di vista di Ricciardo, però, la speranza è che Vettel non colga l’occasione per ritirarsi definitivamente dalla Formula 1. “Se lo conosco abbastanza bene”, ha spiegato ai microfoni della televisione Cnn, “credo che sia ancora abbastanza affamato e competitivo da voler continuare. Inoltre è più vecchio di me, perciò finché resterà in F1 io non sarò il più vecchio…”, prosegue scherzando.

Nonostante da vicini di box in Red Bull fossero stati protagonisti di una rivalità piuttosto accesa, oggi Ricciardo tende la mano a Vettel: “Mi piace Seb. Ovviamente sono stato suo compagno di squadra, ma da avversario posso dire che porta qualcosa al nostro sport. Lui è uno dei pochi, se non l’unico, a non essere attivo sui social media, ed è uno dei piloti più vincenti nella storia del nostro sport, ma anche uno dei più gelosi della sua privacy. E anche questo fatto costruisce un alone di mistero intorno a lui”.

Leggi anche —> Vettel ha trovato il suo trampolino di lancio verso la Mercedes?