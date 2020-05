Charles Leclerc raccoglie l’invito di un altro campionato virtuale online: il Mondiale Rallycross, dove correrà oggi pomeriggio alle 14:30

Charles Leclerc ci ha davvero preso gusto con le gare virtuali. Oltre ad aver vinto due dei Gran Premi simulati ufficiali della Formula 1 e ad aver preso parte anche ad altre competizioni, in attesa di correre la versione digitale della 24 Ore di Le Mans, il monegasco ha accettato l’invito anche da parte di un campionato molto diverso da quello a cui è abituato: il Mondiale Rallycross.

Today is a good day because today is a raceday! #WorldRX pic.twitter.com/TfVAUohIzi — FIA World Rallycross Championship (@FIAWorldRX) May 31, 2020

In preparazione per questo appuntamento, che si terrà sul tracciato di Abu Dhabi proprio oggi pomeriggio alle ore 14:30, il Piccolo principe ha fatto diverse prove sul fondo misto con il videogioco DiRT 2.0 di Codemasters, sia da solo che in competizione diretta con alcuni degli avversari più esperti che si ritroverà contro questo weekend nella categoria Pro, tra i quali figurano anche il campione del mondo in carica Timmy Hansen e il due volte campione del Dtm Timo Scheider, tutti veri concorrenti di rallycross.

Here’s the Q1 grid for World RX Esports round one. Did your favourite get lucky in the draw?#WorldRX pic.twitter.com/3ogtiISapA — FIA World Rallycross Championship (@FIAWorldRX) May 30, 2020

Tra i piloti invitati sullo schieramento, in tutto ben venti, ci sarà anche un’altra vecchia conoscenza della Formula 1 e della Ferrari: il finlandese Mika Salo, noto agli appassionati italiani per aver sostituito Michael Schumacher nel 1999 quando il campione tedesco fu costretto a fermarsi per la frattura alla gamba.