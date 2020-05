Già al tramonto la proposta di invertire la griglia di partenza nella seconda gara austriaca. La Mercedes non ci sta.

Il rischio di dover vedere Lewis Hamilton e Valtteri Bottas scattare dall’ultima fila l’ha messa subito in allarme e così la scuderia di Stoccarda si è fatta sentire non appena l’idea di dare vita ad una Sprint Race a schieramento al reverse è stata lanciata.

Già negli anni scorsi si era fatta largo questa possibilità, ma dopo aver fatto delle simulazioni i team erano convenuti che non fosse il caso. Ora però a causa dell’esigenza di disputare due weekend sullo stesso tracciato a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Coronavirus è stata nuovamente avanzata per inserire un elemento di diversità e d’interesse così da non replicare in maniera identica ciò che vedremo in Austria il 5 e il 12 luglio-

Venerdì scorso Liberty Media, i vertici delle scuderie e la FIA ne hanno discusso in videoconferenza, ma a quanto pare l’equipe tedesca avrebbe fatto sapere che quando ci sarà da votare si opporrà alla sua introduzione.