L’Innotruck è il prodotto del visionario designer Luigi Colani che ha realizzato la sua interpretazione di camion di ultima generazione.

Oggi avete l’opportunità unica di acquistare uno dei due Innotruck mai costruiti. Questo studio di design è stato sponsorizzato da Siemens e guidato dal designer Luigi Colani per progettare e costruire la loro interpretazione del camion del futuro. Con un’attenzione particolare all’efficienza e al design modernizzato, è nato l’Innotruck. Ora avete l’opportunità di possedere questo esemplare unico grazie a un annuncio sul sito web di JamesEdition.

Nel 2012 Siemens e Luigi Colani hanno presentato il loro futuristico design di camion a una grande folla alla fiera internazionale MobiliTec in Germania, sbalordendo la folla. L’Innotruck ha ripensato a ciò che un autoarticolato potrebbe essere l’introduzione dell’aerodinamica e di una trasmissione ecologica per combattere l’inefficienza del nostro attuale sistema.

La cabina è stata integrata nella parte del rimorchio, permettendo alla trasmissione di stare sotto il guidatore indipendente dal rimorchio.

La trasmissione si trova in una cabina di pilotaggio che ricorda un jet da combattimento con un’enorme quantità di vetro che permette una visibilità ottimale. Questo spazio è collegato ad una bella zona giorno che soddisfa le esigenze dei camionisti. Per entrare nell’area della cabina di pilotaggio, il tettuccio di vetro si apre e il conducente si arrampica all’interno.

La cabina si collega alla trasmissione tramite la tecnologia driveby wire che consente una facile integrazione con il rimorchio. L’alimentazione proviene da motori elettrici che sono alimentati da un motore diesel convertito in range extender. Questo permette di avere il gruppo propulsore più efficiente in grado di fornire la portata necessaria per il trasporto di merci su lunghe distanze.

Il design radicale di Innotruck ha portato alla produzione su larga scala, tuttavia, molte delle sue idee e dei suoi principi si stanno lentamente facendo strada nel mercato dei grandi camion. Questo studio di progettazione è stato ed è un’importante influenza sul futuro del design dei camion e oggi avete l’opportunità di possedere questo pezzo di storia unico. Quanto costa? Beh, se dovete chiederlo, è probabile che non ve lo possiate permettere. Naturalmente potete richiedere il prezzo al sito di JamesEdition.