In questo video vedremo l’amore di un appassionato del marchio giapponese Acura trasformarsi in ossessione creando un vero e proprio showroom.



Una collezione di auto non è certo una novità. Abbiamo già visto diverse collezioni di automobili, alcune delle quali notevolmente costose, come la collezione di hypercar di Manny Khoshbin. La maggior parte, tuttavia, va per un’unica marca di auto. Chiamatelo fanatismo o semplicemente affetto per la marca, ma è rispettabile in più di un modo.

Ma fino a che punto ti spingeresti per dimostrare il tuo amore per un marchio d’auto? Tyson Hugie, residente a Scottsdale, Arizona, è un fan di Acura. Tanto che ha trasformato una parte della sua casa in un garage a sei posti che sembra uno showroom Acura degli anni Novanta.

Il video in calce offre un rapido tour dell’ultima creazione di Hugie. Dalle brochure originali ad altri ornamenti endemici degli anni ’90, il suo garage Acura è in effetti una capsula del tempo e un ricordo del periodo d’oro del marchio giapponese. Se vi doveste svegliare in un paradiso Acura, è più probabile che assomigli al garage di Hugie.

Hugie documenta bene la sua collezione di auto nel suo blog DriveToFive. Come suggerisce il nome del blog, il suo obiettivo è quello di portare i suoi lettori nel suo viaggio con la sua Acura Legend Coupé e ILX.

Quelli erano solo due membri del suo garage. Insieme a questi due modelli troviamo anche una Integra GS-R, una Legend Sedan, una Vigor e una Formula Red NSX. Ancora meglio, tutte queste auto sono dotate di cambio manuale. Puristi, gioite!

Come persone che amano le auto, ci congratuliamo con Hugie e il suo amore infinito per le Acura, e speriamo di vedere altre dimostrazioni d’amore come questa negli anni a venire.