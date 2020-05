Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 30 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile soprattutto al Nord e Sud Italia, con fenomeni maggiormente diffusi tra Piemonte e bassa Lombardia, sull’alta Toscana e tra Puglia e Calabria jonica. Più stabile altrove, pur con cieli da poco a molto nuvolosi. Temperature minime stabili e comprese fra 13 e 17 gradi.

Domenica 31 maggio schiarite generali al Nord, pur con qualche fenomeno sulla Liguria orientale. Tempo instabile lungo la fascia appenninica, con piogge intermittenti di breve durata. A Sud tempo stabile, ad eccezione di piogge residue su Salento e Calabria jonica. Temperature massime stazionarie o i locale aumento e che si attesteranno fra 20 e 25 gradi. Per il ponte del 2 giugno si prevedono cieli soleggiati quasi ovunque, con qualche debole rovescio locale al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

A Nord di Genova sulla A12 Genova-Livorno è chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Rallentamenti per pioggia al Sud, in particolare sulla A24 Roma-Teramo tra Roma est e Castel Madama, sulla A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Caianello, in A16 Napoli-Canosa

pioggia tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Pioggia anche sulla A14 Pescara-Taranto tra Poggio Imperiale e Bivio A14/SS7 Appia.