Il gruppo Daimler, che controlla la Mercedes, smentisce l’intenzione della Freccia d’argento di abbandonare il Mondiale di Formula 1

“Infondate e irresponsabili”. Con questi aggettivi secchi e taglienti il gruppo Daimler, che controlla la Mercedes, ha definito le indiscrezioni su un possibile addio alla Formula 1 della Freccia d’argento.

Le voci diramate dalla stampa tedesca, su tutte la rivista specializzata Auto Bild e il sito F1 Insider, ipotizzavano che la Casa di Stoccarda fosse sul punto di abbandonare il Mondiale a quattro ruote, cedendo il team in cambio di una quota azionaria maggiore nel marchio Aston Martin.

Daimler smentisce: nessun ritiro della Mercedes

Una notizia sul fuoco della quale il gruppo teutonico si è affrettato a gettare acqua: “Le speculazioni su un nostro potenziale ritiro dalla Formula 1 continuano ad essere infondate e irresponsabili”, si legge nel comunicato stampa diramato dalla Daimler. “Questo sport ha intrapreso le misure giuste per risolvere le conseguenze della pandemia di Covid-19 e la sua futura sostenibilità finanziaria, e noi accogliamo questi passi”.

Non solo la squadra campione del mondo in carica resterà nel massimo campionato automobilistico, dunque, ma anche l’attuale team principal Toto Wolff rimarrà al comando, al contrario di quanto sostenevano gli altri rumours che lo volevano in uscita verso, appunto, proprio la Aston Martin.

“La nostra chiara intenzione è quella di continuare a competere in Formula 1 con il team ufficiale Mercedes negli anni a venire, e di farlo con il nostro partner Toto Wolff”, si legge. Non è la prima volta in cui il gruppo Daimler si trova costretto a negare che la Mercedes sia pronta a staccare la spina dalla F1: l’ultima occasione in cui dovette fare dichiarazioni simili fu all’inizio dell’anno.