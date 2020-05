Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi saranno compagni di squadra per un weekend alla Ferrari nella versione virtuale della 24 Ore di Le Mans

Si arricchisce di star la griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans virtuale in programma il prossimo 13-14 giugno, lo stesso weekend in cui si sarebbe dovuta tenere la versione reale della storica maratona della Sarthe (poi rimandata al 19-20 settembre). Grandi nomi della Formula 1, attuali ed ex, avevano già confermato la loro presenza: Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly, Juan Pablo Montoya, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima.

Leggi anche —> Fernando Alonso e Rubens Barrichello saranno compagni di squadra

Ma sarà regolarmente al via anche la Ferrari, con la sua 488 Gte. Quattro gli equipaggi iscritti: il primo composto da Nicklas Nielsen, Federico Leo, Kasper Stoltze e Amos Laurito; il secondo da Miguel Molina, David Perel, Danilo Santoro e Jordy Zwiers; il terzo da Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Francesco Castellacci e Tony Mella.

Leclerc e Giovinazzi sulla Ferrari alla 24 Ore di Le Mans virtuale

Ma è il quarto equipaggio quello che sarà sicuramente più atteso: ne fanno parte, infatti, oltre ai due portacolori ufficiali della Rossa negli eSports, David Tonizza ed Enzo Bonito, anche i due piloti di Formula 1 Charles Leclerc ed Antonio Giovinazzi. Uno titolare ferrarista, l’altro allievo dell’Academy di Maranello e attualmente in prestito alla Alfa Romeo. Sarà dunque l’occasione per vedere fianco a fianco l’attuale punta di diamante della Ferrari con una delle speranze future dei tifosi del Cavallino, ma anche di tutta l’Italia delle corse.

Organizzata da Aco, Mondiale Endurance e Motorsport Games, la versione digitale della 24 Ore permetterà di sfidarsi ad oltre 50 equipaggi composti da partecipanti al campionato, piloti di altre categorie, tra cui appunto la Formula 1, e sim racers. Si partirà sabato 13 giugno alle 15. La gara sarà come sempre preceduta dalle prove libere che si svolgeranno mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 22, mentre venerdì la sessione si concluderà alle 17, poco prima della qualifica ufficiale che, per le vetture di classe Gte, è prevista alle 18:10 alle 18:25.