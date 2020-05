Jorge Lorenzo riceve la sua Pagani Huayra Roadster del valore di oltre 2 milioni. L’hypercar acquistata lo scorso gennaio è arrivata a distanza di 4 mesi in Svizzera.

Jorge Lorenzo torna alla ribalta sui social con un video che dimostra la consegna del suo ultimo pezzo da collezione: una spettacolare Pagani Huayra Roadster che il pilota delle Baleari ha acquistato lo scorso gennaio e che ha ricevuto solo nei giorni scorsi, dopo quattro mesi, a causa dei ritardi dovuti all’emergenza Covid.

La casa italiana localizzata nel modenese si è fermata una sola settimana per via della crisi sanitaria. La Pagani Huayra Roadster è un’auto da competizione omologata per la strada e realizzata in soli 100 esemplari, che nasconde nella parte posteriore un motore da 6,0 litri di origine Mercedes con 12 cilindri disposti a V e due turbo che spingono fino a raggiungere 730 CV di potenza e una velocità massimo 388 km / h.

I suoi 1.350 chili di peso rendono l’Huayra Roadster uno dei veicoli stradali con il miglior rapporto peso / potenza al mondo, oltre ad essere uno dei più costosi sul mercato: oltre 2 milioni di euro, escluse tasse e personalizzazioni. Jorge Lorenzo ha optato per un rivestimento in pelle rossa. Adesso l’hypercar entra ufficialmente nella sua collezione privata che comprende anche una LaFerrari. Un bel regalo di consolazione per una stagione che non lo vedrà impegnato come wild card a causa delle restrizioni imposte da Dorna per diminuire al minimo il rischio di contagi all’interno del paddock nel Mondiale 2020.