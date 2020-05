Incidente stradale finisce in tragedia: morte due ragazze

Una terribile tragedia quella che è accaduta poco distante dal lago d’Iseo, nel Bresciano. Avrebbe dovuto essere la degna conclusione di una bella serata, ma è finita in tragedia e ora sono due le famiglie che stanno piangendo questo lutto. Due ragazze di 20 e 21 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto in tarda serata lungo la statale del Tonale, tra i comuni di Darfo e Edolo. Altri due ragazzi, invece, sono in ospedale e stanno lottando tra la vita e la morte. Quelli che sono sopravvissuti saranno indelebilmente segnati da uno shock che si porteranno dietro per tutta la vita.

Le due ragazze erano a bordo di una vettura che si è scontrata frontalmente con una macchina sulla quale viaggiavano cinque persone, tutti giovani, due delle quali rimaste gravemente ferite. Anche gli altri tre che erano sulla macchina sono rimaste ferite. Le vittime sono Giulia Vangelisti di 21 anni e Claudia Marioli di 20 anni, entrambe residenti in Val Camonica. L’auto delle ragazze si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura sulla quale viaggiavano cinque operai di origini albanesi che avevano appena finito il turno di lavoro. Due di loro sono in gravi condizioni.