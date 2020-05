La Volkswagen Golf di ottava generazione ha debuttato nell’ottobre 2019, eppure non tutti sono convinti che si tratti di un upgrade della versione precedente.

La Volkswagen Golf ha più tecnologia, un’ampia gamma di opzioni per il motore e un sistema ibrido leggero per una migliore efficienza rispetto al modello precedente.

È ancora una macchina a buon mercato per gli acquirenti europei, ma la Volkwagen ha operato dei tagli per far sì che ciò avvenisse?

Un video di MtlCarGarage suggerisce che sì, la Volkswagen ha effettivamente tagliato molto per rendere la nuova Golf più economica rispetto al modello precedente. A sostegno di questa affermazione, il video confronta direttamente una Golf 8 con la Golf 7 e le prove sono piuttosto eloquenti. Sì, il nuovo modello ha un po’ di tecnologia innovativa, ma questo video mette in evidenza alcune aree che sembrano semplicemente a buon mercato.

Si inizia con elementi semplici come la mancanza di un puntone del cofano a gas, le coperture sopra le serrature delle maniglie delle porte e un minor numero di vani portaoggetti all’interno. Il video menziona anche la plastica dura nel vano portaoggetti in contrapposizione a una superficie foderata di feltro, e la Golf 8 non ha più uno specchietto retrovisore senza cornice o una bella copertura per il portabicchieri – oggetti che erano presenti nella Mk7. Non sappiamo se queste cose fanno davvero risparmiare soldi alla casa automobilistica o se sono solo decisioni di design ma il risultato è certamente un generale abbassamento del prezzo dell’auto.

Da lì, il video diventa un po’ più critico sull’infusione di tecnologia della Volkswagen sulla nuova Golf. Il quadro strumenti digitale non è rappresentato in modo gentile con le sue dimensioni, la forma e le finiture in plastica nera rispetto al design elegante della Golf 7. Si evidenzia anche la mancanza di manopole tattili e pulsanti per semplici funzioni di controllo del clima, insieme ai comandi digitali per i fari.

Oltre a rendere più complicate le azioni semplici, l’argomento qui è che mettere tutto in un sistema tattile è anche una misura di riduzione dei costi. Inoltre, c’è anche un fattore di sicurezza, in quanto il guidatore non può azionare i comandi sensibili al tocco con il tatto. Per regolare qualcosa come la temperatura, bisogna guardare fisicamente il livello di temperatura sullo schermo dell’infotainment invece di ruotare intuitivamente un quadrante, togliendo così gli occhi dalla strada.

Ovviamente non conosciamo i costi specifici per la Volkswagen quando si tratta di cose come le coperture sulle serrature delle portiere, o la programmazione dei controlli digitali rispetto alle manopole analogiche. Il video punta sull’ argomento molto forte delle misure di riduzione dei costi, per non parlare della frustrazione di rendere una semplice funzione molto più complicata seppellendola in un sistema di infotainment.

Cosa ne pensate sul movimento digitale-versus-analogico nell’industria automobilistica? Le cabine di pilotaggio digitali hanno certamente un bell’aspetto, ma la complessità aggiunta è davvero necessaria per compiti semplici?