Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 29 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile un po’ ovunque in questa giornata di venerdì 29 dicembre. Al Nord piogge su Liguria, Alpi occidentali e orientali, più stabile e soleggiato altrove. Precipitazioni diffuse al Centro, con fenomeni di carattere temporalesco lungo il litorale adriatico e neve in Abruzzo oltre i 1900 metri. Al Sud piove sulla fascia appenninica e dal pomeriggio anche sul litorale campano e Foggiano. Temperature massime in lieve diminuzione e comprese fra 18 e 23 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

A Nord di Verona sulla A22 Brennero-Modena (Km 194.3 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Ala Avio e Affi per incidente e svincoli chiusi in entrata a Ala Avio verso Modena.

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

A Sud di Rovigo in A13 Bologna-Padova temporali tra Bologna Interporto e Villamarzana con visibilita’ 110 metri. Sulla A14 Bologna-Ancona pioggia tra Faenza e Pesaro. Rallentamenti per pioggia anche in A1 Firenze-Roma tra Chiusi e Attigliano.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.