Oggi Dorna ha diramato un comunicato ufficiale riguardante il calendario del campionato mondiale Superbike 2020. Erano attesi aggiornamenti sulla ripartenza della stagione.

È stato annunciato che il prossimo round dovrebbe andare in scena in Spagna, a Jerez de la Frontera, nel weekend compreso tra il 31 luglio e il 2 agosto. Quello successivo è previsto in Portogallo, a Portimao, il 7-9 agosto. Il campionato SBK dovrebbe poi proseguire in base all’attuale calendario provvisorio, ovvero dirigendosi al MotorLand Aragon dal 28 al 30 agosto.

Ovviamente, questi round verranno disputati a porte chiuse e rispettando le misure di distanziamento sociale e le linee guida mediche stabilite dal governo spagnolo e da quello portoghese.

I round di Donington e Assen sono stati posticipati. Sono allo studio dei piani per provare a correre, ma bisogna tenere conto delle grosse restrizioni agli eventi sportivi adottate in Gran Bretagna e Paesi Bassi. Nel calendario MotoGP 2020 sono stati cancellati sia Assen che Silverstone, ad esempio.

La FIM e Dorna WSBK Organization stanno valutando su base giornaliera i diversi scenari adattandosi a ogni situazione in ciascuno dei Paesi in cui il campionato del mondo Superbike farà tappa.

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo delle Aree Sporting & Organization WorldSBK, si è così espresso: “Siamo ottimisti sul futuro dato che tutto sembra andare nella giusta direzione per ripartire a Jerez. Stiamo valutando tutti i possibili scenari per tutte e tre le categorie anche se continuiamo a lavorare intensamente per trovare lo scenario migliore per tutte le parti in gioco. Molto dipenderà dalle misure che i vari governi metteranno in pratica. Come per Donington Park e Assen, siamo al lavoro con i circuiti e con i governi per stabilire il percorso migliore per tutti con l’intenzione di disputare quei Round nella parte conclusiva della stagione 2020”.