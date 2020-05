Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 29 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi su tutta l’Italia, con fenomeni più duraturi su Abruzzo, Molise, basso Lazio e Campania. Le temperature minime oscilleranno fra 10 e 15 gradi, mentre in Sicilia toccheranno punte di 18 gradi. Un afflusso di aria fresca proveniente dalla Scandinavia si sposterà verso i Balcani, lambendo soprattutto il Centro-Sud della Penisola, impedendo alle temperature di salire.

Sabato 30 maggio ancora fenomeni diffusi al Sud, di carattere temporalesco tra Foggiano e Casertano. Rovesci anche tra Emilia Romagna e alta Toscana oltre che sulle Alpi orientali. Le massime resteranno stabili e si attesteranno fra 19 e 23 gradi.

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso.

A Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 132 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Sud di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 304.5 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello per veicolo in avaria.

A Roma sulla A1 Milano-Napoli tra la Diramazione di Roma nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 538 nel quale sono rimasti coinvolti un furgone ed un camion. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Dopo l’uscita obbligatoria a Roma nord, è possibile proseguire attraverso il Grande Raccordo anulare e rientrare in autostrada a Roma est.

Rallentamenti per pioggia al Sud sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Lacedonia e in A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Caianello.