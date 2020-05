La Ferrari ha deciso di fare un regalo davvero speciale a Kimi Raikkonen, ultimo pilota a vincere il mondiale con il team.

Perché abbia deciso di fare tale gesto proprio ora non è dato sapersi, ad ogni modo nella casa finlandese in zona Kirkkonummi, dove Iceman sta vivendo questo periodo intermedio tra la reclusione e la libertà, il Cavallino ha fatto recapitare un’auto decisamente evocativa per il pilota di Espoo. Si tratta della monoposto con cui dopo un lungo periodo di digiuno durato 114 GP era tornato a calcare il gradino più alto del podio.

A renderlo noto è stato lo stesso 40enne con un post sul proprio account Instagram.

“Grazie Scuderia Ferrari. Con questa ho vinto in Usa nel 2018”, il commento del driver dell’Alfa Romeo ricordando l’emozionante trionfo in Texas, ultimo con la Rossa prima del passaggio di consegne con Charles Leclerc, ma soprattutto del travaglio vissuto dal team modenese tra lotte fratricide, gli immancabili pasticci, errori strategici e una vettura non all’altezza della Mercedes.

Campione del mondo con l’equipe italiana nel 2007, primo ed ultimo dopo Michael Schumacher, Raikkonen ha subito trovato posto alla sua SF71H #7 in un garage pieno di moto da cross, la disciplina che lo conquistò in anticipo rispetto al richiamo delle quattro ruote e che appena può pratica nei boschi della sua Finlandia dove certo non mancano i salti e i percorsi veloci dove divertirsi.

Dato da molti pronto al ritiro al termine del 2020, Kimi potrebbe al contrario decidere a fine stagione di proseguire. A questo proposito si è espresso positivamente il boss di Hinwil Frederic Vasseur.

Chiara Rainis