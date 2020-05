Le foto e i video pubblicati online della Ferrari 488 Gtb del rapper Swarmz, distrutta dopo l’impatto con un autobus a Londra

Le fotografie e il video diffuse sui social network, e come è facile comprendere divenute rapidamente virali online, sono le immagini di quel che rimane di una Ferrari 488 Gtb del valore di 280 mila euro, letteralmente distrutta dopo essersi scontrata con la fiancata di un double decker, uno dei famosi autobus rossi a due piani di Londra.

Protagonista dello spettacolare incidente che, secondo quanto riferiscono le testate locali, citando fonti presenti sul posto, sarebbe avvenuto nei pressi di Trafalgar Square, proprio nella zona dove è imposto un limite di velocità a 30 km/h, sarebbe stato proprio un rapper londinese, nome d’arte Swarmz, che del resto in un video su YouTube lo avrebbe ammesso in prima persona.

The remains of a Ferrari on Northumberland Avenue. Damaged bus in the background. All three emergency services in attendance along with Westminster’s cleaning team tidying up the mess. pic.twitter.com/OUH2upiYT4

— Dickie’s Ticker (@DickiesTicker) May 24, 2020