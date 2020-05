Paolo Ciabatti ha fatto il punto sulla situazione dei piloti in Ducati e si è lasciato andare ad alcuni commenti su Valentino Rossi.

La Ducati sta cercando di completare la propria linea-up per la prossima stagione. Dopo aver confermato l’arrivo a Borgo Panigale di Jack Miller dal 2021, la Rossa è al lavoro per il rinnovo di Andrea Dovizioso con Danilo Petrucci quasi sicuramente che dovrà fare le valigie a fine anno.

Durante un’intervista ai colleghi di “Motorionline.com”, Paolo Ciabatti ha così affermato: “Purtroppo questa stagione ancora ferma non ci ha permesso di fare ciò che volevamo, ovvero attendere 4-5 gare prima di decidere il futuro valutando i nostri piloti. Abbiamo fatto una serie di valutazioni e abbiamo ritenuto per una questione anagrafica Jack il candidato ideale per il team ufficiale”.

Ciabatti: “Vogliamo rinnovare con Dovizioso”

Riguardo all’altro pilota che dovrà affiancare Miller il direttore sportivo della Ducati ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è quello di rinnovare con Dovizioso e se questo dovesse accadere vorrebbe dire 10 anni insieme, penso che solo Pedrosa abbia fatto una cosa simile. Questo non deve far pensare ad una mancanza di fiducia nei confronti di Danilo. Purtroppo i posti nel team sono due e abbiamo dovuto fare delle valutazioni nei confronti di Jack che ha quasi 5 anni in meno a Danilo”.

Infine Ciabatti ha così concluso: “Da appassionato penso che sarebbe davvero bello se Valentino Rossi volesse continuare almeno per un anno. Penso che abbia ancora molto da dire in questo sport e traina l’attenzione del pubblico e dei media. Credo che deciderà nelle prossime settimane e io spero che alla fine resti. Se smetterà con le moto penso che lo vedremo impegnato con le auto. Spero ci possa far compagnia almeno per la prossima stagione”.