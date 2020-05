Chevrolet ha annunciato che la nuova Chevrolet Suburban otterrà la configurazione Z71 che porterà ingenti novità all’esterno e all’interno del modello.



Abbiamo saputo che la Chevy Suburban del 2021 avrebbe ricevuto una configurazione Z71 solo poche settimane dopo la rivelazione del SUV da parte di Chevy.

Le cose si sono calmate, ma oggi, se visitate il sito consumer di Chevrolet, potete vedere l’assetto della Z71 incastonato tra l’entry-level LT e il Premier di fascia media. Si parte da 61.900 dollari (circa 56.000 euro), e per quella cifra i proprietari ricevono una manciata di prodotti off-road e aggiornamenti rispetto al SUV Suburban standard.

La Suburban Z71 riceve ganci di recupero, un filtro dell’aria per carichi pesanti e una piastra anteriore per lo skid che rafforza le sue prestazioni off-road. La potenza proviene dal V8 standard da 5,3 litri che produce 355 cavalli e 519 Newton-metri di coppia. Si accoppia con il cambio automatico a 10 velocità della GM, che invia la potenza al sistema a quattro ruote motrici del SUV, che viene fornito di serie. Viaggia su ruote da venti pollici in alluminio. Non ci sono altre dimensioni elencate come opzioni disponibili.

La Chevrolet offre diversi pacchetti, tra cui il pacchetto Luxury da 2.820 dollari e il pacchetto Rear Media and Nav da 2.490 dollari. C’è anche un pacchetto Z71 Signature Package che costa 4.785 dollari, ma il prezzo riflette il listino delle caratteristiche, che aggiunge una serie di caratteristiche di sicurezza, un tettuccio apribile panoramico, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, impostazioni di memoria e raffreddamento del radiatore potenziato. Il pacchetto aggiunge anche alcune amenità, come un volante automatico riscaldato, un volante elettrico inclinabile e sedili riscaldati per la seconda fila. Il pacchetto Z71 offre una lunga lista di opzioni disponibili in un colpo solo.

Visivamente, l’assetto della Z71 ottiene diversi aggiornamenti che rafforzano l’aspetto del SUV. La Chevy sostituisce il cromo lucido con il nero, i bordi dei finestrini, il badge Suburban e altro ancora. Il SUV indossa anche una griglia ridisegnata – e nera – che si trova sopra un paraurti anteriore ridisegnato, che è dove si nascondono i ganci di recupero rossi. L’aggiunta dell’assetto della Z71 per la Suburban 2021 è una sorpresa, ma di certo gradita.