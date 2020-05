BMW, attreaverso le parole del responsabile della divisione M, ha dichiarato di voler lanciare sul mercato la nuova M3 Sedan e M4 Coupè subito dopo l’estate.

Aprite l’Instagram di Markus Flasch e troverete quasi 20 Storie in cui risponde ad alcune delle domande più importanti che i fan di BMW si pongono. In una di esse, il CEO di BMW M rivela quando la M5 LCI debutterà in anteprima – tra un paio di settimane – mentre in un’altra, rivela che la M3 Sedan e la M4 Coupé debutteranno a settembre.

Il responsabile della divisione M dice anche che BMW è nelle fasi finali di test dei prototipi M3 al Nürburgring, ribadendo che la berlina ad alta potenza sarà offerta sia con un cambio manuale a sei marce sia con una doppia frizione automatica a otto marce. Ha poi precisato che ci saranno versioni posteriori e a trazione integrale della vettura, con configurazioni identiche anche per il coupé.

Markus Flasch promette che le auto avranno “fino a 510 cavalli“, un numero che si riferisce alla potenza secondo il metro tedesco Pferdestärke (PS), con 1 PS = 0,986 CV. In altre parole, la M3 e la M4 avranno fino a 503 cavalli di potenza nelle specifiche Competition, quindi perfettamente in linea con i modelli X3 M e X4 M Competition. Anche se non ha menzionato la cifra di coppia, probabilmente si attesterà intorno ai 600 Newton-metri come nel caso dei due veloci SUV.

Vale la pena di notare che il motore della S58 nei modelli Competition sarà offerto esclusivamente con l’automatico e l’xDrive. Allo stesso modo, la versione a tre pedali, soprannominata modello “Pure“, sarà solo a trazione posteriore. In altre parole, gli acquirenti non potranno combinare il cambio manuale con la trazione integrale. Le versioni più “calde” sono previste da BMW, con alcuni fotografi spia che l’altro giorno hanno apparentemente catturato un prototipo di M3 CS. Anche il ritorno del badge CSL è previsto, ma questo avverrà più avanti nel ciclo di vita.

Si ritiene che BMW inizierà la produzione della nuova M3 Sedan e della M4 Coupé a novembre, con le consegne ai clienti che dovrebbero iniziare all’inizio del prossimo anno. Più tardi, nel 2021, una M4 Cabrio si aggiungerà alla gamma. Ci sono state voci di una M4 Gran Coupé, ma non c’è nulla di certo al momento.

Nel frattempo, la prossima generazione della 4 Series Coupé farà il suo debutto il 2 giugno insieme alla M440i M Performance.