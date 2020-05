Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 28 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi al Centro-Nord, con fenomeni sparsi sul Nordest e temporali tra Emilia Romagna e bassa Lombardia, sulle zone interne della Toscana e la costa marchigiana. Stabile al Sud con cieli sereni, salvo addensamenti in transito sul basso Tirreno. Nel corso della notte precipitazioni in estensione anche su Piemonte, Liguria e litorale toscano. Temperature minime stazionarie e comprese tra 13 e 16 gradi.

Venerdì 29 maggio generali schiarite al Nord, pur con fenomeni persistenti su Liguria e bassa Romagna. Tempo instabile sul medio Adriatico e lungo la fascia appenninica centro-meridionale. Le temperature massime subiranno un leggero calo e oscilleranno fra 18 e 23 gradi. Dal tardo pomeriggio fenomeno previsti anche lungo la costa campana.

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

A Genova sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 3 – direzione: Gravellona Toce) coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Nel Foggiano si segnala vento forte sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto e sulla A14 Pescara-Bari tra Poggio Imperiale e Cerignola est.

A Salerno Nord sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.