Le chiacchieratissime foto al ristorante tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ritraevano solo un incontro casuale: nessun ritorno di fiamma in vista

Il (presunto) triangolo amoroso tra Belen Rodriguez, suo marito Stefano De Martino e il suo ex Andrea Iannone è tornato sulle pagine dei siti Internet di gossip in queste ultime ore. Galeotto fu lo scoop del rotocalco Chi, il quale proprio nel numero di questa settimana ha pubblicato le immagini rubate alla soubrette argentina nello stesso ristorante del pilota di MotoGP.

Fotografie che hanno scatenato la fantasia dei giornalisti, rinfocolando le voci di una presunta nuova crisi in corso tra Belen e De Martino e di un eventuale ritorno di fiamma proprio con Iannone. Circostanza smentita però in maniera categorica dalla diretta interessata in una storia pubblicata sul suo account ufficiale di Instagram.

“Prendo un po’ di forza, perché sinceramente non ho mai fatto una storia del genere, sono anche un po’ nervosa”, ha dichiarato la showgirl. “Non sono giornate facili per me, ma veramente complicate. Voglio dire una cosa, e voglio che esca dalla mia bocca, dopo aver letto tutti questi articoli su Internet: da donna, mi sono rotta le p…e, in modo importante”.

Belen-Iannone, l’incontro è stato casuale

Pur senza mai fare i nomi dei due uomini in questione, Belen ha sostanzialmente chiarito che l’incontro con Iannone è stato totalmente casuale e non preparato. Nonostante questo, la Rodriguez ha confermato che questo è un periodo complicato della sua vita, e dunque qualche problema di coppia potrebbe effettivamente esserci.

“Se sono in giro sulla città e, per casualità, incontro delle persone, non è assolutamente colpa mia, né mia responsabilità, né una cosa organizzata da parte mia”, ha proseguito nella storia Instagram. “Mi conoscete abbastanza bene per sapere che io non dico min…ate. Odio la gente calcolatrice, le persone che organizzano cose a tavolino, quelle che si spacciano per chi non sono, e non ho più pazienza per comportamenti del genere. Per tutto il resto, quando e se me la sentirò, darò le spiegazioni che devo in quanto personaggio pubblico, tirando fuori gli attributi”.