Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 27 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, pur con qualche nube in transito sull’Appennino meridionale e tra calabria e Sicilia. Temperature minime stabili o in leggero calo, comprese fra 12 e 17 gradi. Nelle ore successive un vortice di aria fredda porterà un ulteriore calo delle temperature.

Giovedì 28 maggio già dal mattino si registreranno piogge sparse sulle Alpi orientali e sulle zone più interne della Toscana. Cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori della Penisola, con qualche possibile piovasco sulla Calabria jonica in rapido assorbimento. Le temperature massime subiranno una diminuzione al Sud e oscilleranno tra 20 e 25 gradi. Dal pomeriggio fenomeni in estensione al Centro-Nord, anche di carattere temporalesco.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

A Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 128 – direzione: Napoli) scorta veicoli tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per materiali dispersi.

A Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci. In A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia vento forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia.

In Puglia vento forte sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Vento forte anche sulla A14 Pescara-Taranto tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Taranto Nord.