Charles Leclerc ha raccontato ulteriori dettagli sull’episodio della fidanzata rimasta bloccata fuori casa mentre lui giocava al simulatore.

Charles Leclerc durante questo periodo di lockdown si è fatto conoscere dai fan anche come un ottimo pilota virtuale. In queste settimane, infatti, ha ottenuto tanti successi ed è sempre stato competitivo. Le sue dirette su Twitch sono sempre seguitissime.

Durante un’intervista a “E poi c’è Cattelan” Leclerc ha così raccontato: “Ho la fortuna che a Monaco non abbiamo i punti sulla patente, in ogni caso io vado tranquillo sulla strada, molto di più di come guido in pista. A Montecarlo si vive una vita abbastanza normale. Cresci con il motorsport molto vicino perché il Gran Premio è una parte importante dell’anno, cominciano a montare tutto già molto prima”.

Qualche giorno fa, attraverso i propri social, lo stesso pilota monegasco aveva raccontato di come la propria ragazza fosse rimasta fuori la porta di casa ad attenderlo per quasi mezzora poiché lui non aveva sentito suonare il campanello perché era impegnato con il simulatore.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn’t hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race😂

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020