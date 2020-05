Durante l’ospitata di Charles Leclerc allo show di Alessandro Cattelan su Sky Uno, EPCC Live, c’è stata una dimostrazione sulla sicurezza alla guida

Oltre a tanti momenti divertenti, nel corso dell’ospitata di ieri di Charles Leclerc nello show di Alessandro Cattelan su Sky Uno, EPCC Live, c’è stato anche spazio per un appello assolutamente serio e dedicato alla sicurezza stradale.

Il portacolori della Ferrari ha infatti mostrato in televisione le conseguenze di qualche piccolo attimo di distrazione mentre si è alla guida della propria auto. Rigorosamente non nella realtà, ma al suo simulatore, il monegasco ha provato a tenere il volante con una sola mano, mentre l’altra era impegnata a scrivere dei messaggi a Cattelan.

L’appello di Leclerc: mai usare lo smartphone alla guida

Il risultato, anche per un pilota esperto e professionista come lui, è stato disastroso: figuriamoci cosa potrebbe accadere a guidatori meno allenati di lui. Meglio concentrarsi sulla strada, quando ci si mette al volante della propria macchina.

Successivamente la realtà virtuale del simulatore è stata di nuovo protagonista in una sfida con il conduttore Alessandro Cattelan: anche lui ha provato a mettersi ai comandi di una Formula 1 in versione digitale, ma la sua prova non è stata particolarmente convincente…

L’episodio di ieri sera dello show di Sky prodotto da Fremantle – che ha raccolto 166 mila spettatori medi – è sempre disponibile on demand (ieri su Sky Uno e in streaming su NOW TV).

