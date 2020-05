Il leggendario dirigibile Goodyear ritornerà nei cieli d’Europa dopo un’assenza di dieci anni, per celebrare il ritorno nel motorsport.

Il leggendario dirigile Goodyear ritorna a solcare i cieli d’Europa dopo un’assenza di dieci anni. Il volo fa parte del piano di rinnovamento dell’attività di Goodyear in Europa, che comprende il ritorno nel motorsport europeo e l’introduzione di nuovi modelli delle gamme estive e quattro stagioni più apprezzate, come l’EfficientGrip Performance 2 e il Vector 4Seasons Gen-3.

Il dirigibile Goodyear è uno Zeppelin NT, avrà una livrea dedicata al marchio del piede alato, misura oltre 75 m di lunghezza e 18 m di altezza circa. Sarà un eccezionale brand ambassador per Goodyear, sorvolando l’Europa fornendo una copertura aerea unica in occasione dei principali eventi sportivi, nonché operando voli turistici in Germania. “Zeppelin è orgogliosa di portare avanti e ampliare la collaborazione con Goodyear”, dichiara il CEO di Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH, Eckhard Breuer. “Siamo felici di aggiungere l’Europa alla nostra area di cooperazione, per dare una nuova dimensione internazionale alla nostra partnership”.

Il ritorno nel motorsport

Il ritorno del dirigibile Goodyear entusiasma gli appassionati che ricordano con fervore le emozioni suscitate dal suo passaggio. “Il dirigibile Goodyear è una vera e propria icona che da oltre un secolo cattura l’immaginazione di chi rivolge il naso all’insù negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, dichiara Mike Rytokoski, Vice Presidente e Direttore Marketing di Goodyear Europa. “Il suo ritorno in Europa è stato atteso a lungo ed è il modo perfetto per festeggiare il nostro ritorno al motorsport, la collaborazione con il nostro nuovo media partner Eurosport e i nuovi pneumatici all’avanguardia aggiunti al nostro portafoglio prodotti”.

Il dirigibile Goodyear volerà nell’area di Friedrichshafen e più ampiamente in Germania nelle prossime settimane, con l’obiettivo di fornire le riprese aeree di alcune delle principali gare europee rimanenti nel calendario del mortorsport 2020. Questa iniziativa darà un nuovo e significativo impulso al ritorno di Goodyear alle competizioni internazionali. L’azienda è già stata nominata fornitore ufficiale di pneumatici per la classe LMP2 del FIA World Endurance Championship (WEC), della European Le Mans Series, del British Touring Car Championship (BTCC), della FIA World Touring Car Cup (WTCR) e della Pure ETCR, la prima categoria riservata alle vetture turismo multimarca completamente elettriche.