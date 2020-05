Charles Leclerc si è reso protagonista con Alessandro Cattelan di un simpatico spot contro chi fa delle rivisitazioni della carbonara.

Charles Leclerc è nato e cresciuto a Monaco, ma come molti piloti ha vissuto gran parte della sua vita motoristica in Italia, qui ha imparato usi e costumi della nostra penisola, ma soprattutto la nostra lingua, che gli è tornata molto utile per poter entrare subito nei cuori degli uomini di Maranello, che va ricordato restano perlopiù italiani.

Naturalmente quando si parla d’Italia non si può non parlare di cibo e di cucina. Leclerc come molti suoi predecessori e come lo stesso Vettel ha un vero e proprio amore per l’arte culinaria italiana e quando può (dieta da pilota permettendo) consuma le nostre specialità.

No a rivisitazioni della carbonara

Protagonista ieri al programma andato in onda su Sky Uno “E poi c’è Cattelan” il pilota della Rossa ha realizzato un piccolo e divertente spot con il presentatore della trasmissione contro chi usa la panna o altri ingredienti poco ortodossi all’interno della carbonara.

Non è un caso che si sia scelta proprio la carbonara. In Francia, infatti, nazione che confina e che in un certo senso ha adottato la sua Monaco, si vedono spesso nei programmi culinari rivisitazioni della nostra carbonara con l’aggiunta di panna, prezzemolo o addirittura wurstel. Una vera e propria bestemmia per i puristi di questa prelibatezza romana che ha stregato il mondo. Lo spot realizzato da Sky è molto divertente e per Leclerc si è trattato della seconda prova attoriale in pochi giorni dopo quella di Monaco nel corto di Lelouch.

Antonio Russo

(Immagini concesse da Sky – EPCC Live, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand)