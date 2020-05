Questo weekend Valentino Rossi è tornato a girare su una pista da Gran Premio, quella di Misano, dopo la quarantena, con una Yamaha R1 da Superbike

Per Valentino Rossi la scorsa è stata una domenica in pista. Non ancora per un Gran Premio vero e proprio, ma per un appuntamento, di questi tempi, altrettanto atteso: i suoi primi giri su un circuito della MotoGP, ad esattamente tre mesi di distanza dallo scorso 24 febbraio, data in cui si concluse l’ultimo test precampionato in Qatar.

Il nove volte iridato è salito in sella ad una Yamaha R1 da Superbike sul tracciato di casa di Misano, rompendo così la lunga inattività dovuta alla pandemia di coronavirus, alla conseguente quarantena e allo stop delle gare del Motomondiale. Con lui anche i suoi allievi della VR46 Riders Academy, da Franco Morbidelli a Luca Marini, da Stefano Manzi a Marco Bezzecchi passando per Andrea Migno.

Visualizza questo post su Instagram We’re back on track 🤩 @misanoworldcircuit 👋🏻 Un post condiviso da VR46RidersAcademy (@vr46ridersacademyofficial) in data: 24 Mag 2020 alle ore 4:01 PDT

L’autodromo di Misano, intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli, è attualmente confermato nel calendario del campionato del mondo 2020 per il 13 settembre, corsa che si potrebbe svolgere a porte chiuse. Un secondo appuntamento sulla pista della Riviera romagnola potrebbe svolgersi nel weekend precedente o in quello successivo per sostituire il cancellato Gran Premio d’Italia al Mugello.

Valentino Rossi ha poi concluso il weekend con un allenamento di motocross a Fermignano. Insieme al dirt track che porta avanti al suo Ranch, recentemente riaperto, queste attività gli permettono di rimettersi in forma in vista del previsto Gran Premio inaugurale della stagione a Jerez il 19 luglio prossimo. Quanto al futuro, è ancora tutto da decidere: il fenomeno di Tavullia non ha ancora sciolto la riserva sulla firma del nuovo contratto con la Petronas per il 2021, dove potrebbe ritrovarsi al fianco proprio di Morbidelli.