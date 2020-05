A Misano torna al lavoro il team Barni di Marco Barnabò. In pista ci saranno Michele Pirro, Samuele Cavalieri e Randy Krummenacher.

Il Barni Racing Team pronto a tornare in pista dopo lo stop al mondiale Superbike. La squadra bergamasca guidata da Marco Barnabò sarà impegnata per una giornata di test giovedì 28 maggio al Marco Simoncelli World Circuit di Misano. In pista anche il team Ducati di MotoGP con Michele Pirro. Massima attenzione sui rigidi protocolli di sicurezza da rispettare all’interno del box.

I meccanici indosseranno guanti, mascherine e visiere facciali protettive, l’accesso al box sarà controllato e contingentato, con percorsi per mantenere il distanziamento sociale e l’installazione di flaconi e dispenser di gel per creare punti di igiene fissi. I piloti avranno inoltre a disposizione uno specifico igienizzante per caschi. Il Barni Racing Team schiera la squadra al completo per il CIV: Samuele Cavalieri e Michele Pirro (impegnato anche con il test team di Ducati MotoGP) in pista con la Ducati Panigale V4 R con cui affronteranno il CIV Superbike.

Barni al lavoro col tridente

Il team porterà in pista anche la Ducati Panigale V4 R versione WorldSBK, nonostante non sia possibile affidare la moto a Leon Camier, bloccato ad Andorra per le restrizioni degli spostamenti dovute all’emergenza Covid. Al suo posto ci sarà Randy Krummenacher, contattato grazie a Manuel Cappelletti, capo meccanico del pilota svizzero in MV Augusta e collaboratore del Barni Racing Team nel CIV. Randy è residente in Italia e si è detto disponibile per questa giornata di test dopo aver ricevuto il parere favorevole del team MV Augusta. “Quando si è presentata l’opportunità di questo test ho deciso subito di partecipare – ha detto Marco Barnabò -. Per noi tornare in pista è la cosa principale, ma vogliamo farlo in sicurezza. Per questo ci concentreremo sulle moto, ma soprattutto nell’organizzare gli spazi del box e il lavoro secondo le nuove esigenze”.

Sarà un test fondamentale per dimostrare che tornare in pista in quasi totale sicurezza è possibile. “Avremo al nostro fianco Meccanocar, un’azienda di Pisa che ci fornirà i dispositivi di protezione individuale e i prodotti igienizzanti da qui alla fine della stagione. Infine voglio ringraziare Andrea Quadranti di MV Augusta che ci ha dato il via libera per far salire Randy sulla Ducati, vista la nostra necessità di fare chilometri”.