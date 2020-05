Jorge Lorenzo sarà tra i partenti del Gran Premio virtuale di Gran Bretagna di MotoGP questa domenica, sulla Yamaha. Assenti Valentino Rossi e Marquez

Ci sarà anche Jorge Lorenzo al via del Gran Premio virtuale di Gran Bretagna di MotoGP in programma questa domenica alle ore 15, il quinto della serie simulata organizzata dal Motomondiale durante il periodo di stop delle gare.

Il tre volte iridato, a cui per regolamento è stata negata la possibilità di fare ritorno sulla griglia di partenza come wild card in questa stagione, si consolerà almeno parzialmente facendo ritorno sulla Yamaha in versione digitale, per debuttare nelle corse alla PlayStation contro altri sei colleghi piloti.

I piloti di MotoGP al via

Dallo schieramento di questo weekend mancheranno altri attesi protagonisti come Valentino Rossi e Marc Marquez, ma anche Alex Marquez e Maverick Vinales, già vincitori di altre tappe in precedenza. L’unico corridore al via che ha già un successo in bacheca sarà dunque Pecco Bagnaia, favorito d’obbligo alla vigilia insieme a Fabio Quartararo, reduce dalla pole a Misano con quasi un secondo di vantaggio.

Gli altri protagonisti saranno Michele Pirro per la Ducati, Joan Mir per la Suzuki, Takaaki Nakagami per la Honda, Lorenzo Savadori per la Aprilia e Tito Rabat per la Avintia. Stravolto il format consueto: stavolta sarà la gara di MotoGP ad essere trasmessa per prima (sulla distanza di dieci giri, la metà di quella reale), seguita dalla Moto2 e dalla Moto3 (entrambe sulla distanza di sei giri, il 35% di quella reale).

Il programma del Gran Premio virtuale

Assente dalla classe di mezzo il vincitore dell’appuntamento di Jerez, Lorenzo Baldassarri, i colori italiani saranno difesi da Marco Bezzecchi, Stefano Manzi e Nicolò Bulega. Nella categoria inferiore ci sarà invece il solo Stefano Nepa tra i nostri connazionali. La gara sarà trasmessa in Italia in diretta su Sky Sport e su Dazn, oltre che in streaming live online sul sito ufficiale della MotoGP, su YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e Twitch.