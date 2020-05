Daniel Abt resta appiedato dall’Audi nella realtà dopo che aveva messo un sim-driver professionista al volante della propria vettura virtuale.

Nei giorni scorsi aveva fatto enorme scalpore la notizia secondo la quale il pilota Formula E dell’Audi Daniel Abt avrebbe corso la propria gara virtuale con una controfigura: tale Lorenz Hoerzing, sim racer professionista che ha chiuso la propria virtual race sul podio.

La cosa non è piaciuta a nessuno ed enormi polemiche si sono scatenate sul pilota visto che l’evento virtuale doveva servire per azioni benefiche. Il tedesco ha così caricato un video di circa un quarto d’ora dove non indossa abiti griffati Audi e ha provato a spiegare il suo punto di vista.

Abt ha così spiegato: “Quando ci stavamo provando ad allenare per questa Race at Home Challenge in streaming su Twitch c’è venuta questa idea durante una conversazione e abbiamo pensato che sarebbe stata una cosa divertente. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello dare la possibilità ad un vero sim-driver di confrontarsi con i piloti”.

Abt ha chiarito che non ha pagato il sim-driver

Il tedesco ha poi proseguito: “Volevamo documentare la cosa per fare un’iniziativa divertente per i fan. Voglio chiarire che non è mai stata mia intenzione far guidare qualcuno al mio posto per prendermene i meriti. Gli altri piloti hanno naturalmente reagito. Non volevo nascondergli niente, ci siamo anche scritti su WhatsApp e gli ho dato qualche suggerimento. Non avrei mai immaginato che sarebbe finita così. Questa mia cosa virtuale avrà conseguenze anche nella realtà perché oggi in una conversazione con Audi sono stato informato che da oggi in poi le nostre strade si dividono. Non correremo più insieme in Formula E, la collaborazione è finita”.

Abt, infine, si è scusato con tutti e ha anche sottolineato che non ha mai pagato Hoerzing per correre al suo posto. Il tedesco corre da 6 anni in Formula E. La sua migliore stagione sinora è stata la 2017-18 dove è riuscito a vincere due gare e ottenere due podi.

Antonio Russo