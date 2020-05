Il noleggio a lungo termine è disponibile in Italia da alcuni anni. Non sono ancora molti gli italiani che hanno preferito questo genere di offerta, ma in effetti si sta sempre più diffondendo, grazie alle varie opportunità che offre. Di fatto si tratta di una proposta particolarmente allettante per diverse tipologie di acquirente.

Un’auto a noleggio a lungo termine è l’ideale per chi ha una certa età e non vuole spendere cifre elevate per l’auto nuova; lo stesso dicasi per il neopatentato, che con buona probabilità sostituirà la vettura nell’arco di 2-4 anni. Se vuoi conoscere le offerte di auto a noleggio a lungo termine disponibili clicca qui. Cerchiamo ora di capire come funziona il noleggio a lungo termine e quali sono i principali vantaggi.

Come funziona

Chi ha già noleggiato una vettura sa che stipulare un contratto per il noleggio è un’attività semplice e veloce. È sufficiente scegliere il tipo di auto che si desidera guidare, pagare per il periodo di noleggio previsto e ritirare la vettura presso il parcheggio della compagnia di noleggio. Con la versione a lungo termine le cose vanno in un modo molto simile, a parte il fatto che l’auto che si sceglie è nuova e la si potrà utilizzare per un periodo cha parte dai 2 anni, per arrivare sino a 5 anni e oltre. In questo caso però il canone di noleggio si paga a scadenza mensile, solitamente si tratta di alcune centinaia di euro. La consistenza del canone stesso dipende dal modello di vettura che si intende noleggiare.

I vantaggi economici

I principali vantaggi dati dal noleggio a lungo termine sono di tipo economico. Chi non desidera, o non ha la possibilità, spendere cifre elevate per un’auto può rivolgersi al noleggio a lungo termine. Si ha infatti la possibilità di guidare subito un’auto nuova, a scelta tra quelle disponibili, sborsando solo il costo del canone mensile. Volendo è anche possibile abbassare il canone pagando un acconto iniziale. Visto che non vi è passaggio di proprietà o pagamenti di altro genere il cliente può ottenere l’auto subito, nell’arco di alcune ore dalla stipula del contratto. Se invece desidera un’auto di un preciso colore o con un allestimento particolare, allora potrebbe dover attendere un tempo maggiore, a seconda della disponibilità della specifica vettura.

Il canone di noleggio

Il canone del noleggio a lungo termine è per molti versi come quello del noleggio a breve termine. Comprende infatti una lunga serie di voci, per le quali il cliente non si dovrà più preoccupare. Ad esempio non dovrà pagare passaggio, bollo, messa in strada o assicurazione RC auto; questo perché la vettura non è di sua proprietà, ma della compagnia di noleggio. Inoltre sono comprese nel canone anche tutte le spese per la manutenzione, ordinaria e straordinaria. Non resta da pagare altro che il carburante, a seconda del chilometraggio percorso. Con il noleggio a lungo termine si possono comprendere nel canone anche altre voci, come ad esempio il cambio gomme o l’auto sostitutiva durante le riparazioni.