La Acura TLX 2021 debutta il 28 maggio, ma la campagna teaser della casa automobilistica continua a far trapelare piccoli dettagli sul nuovo modello.

La berlina viaggerà su una nuova piattaforma che sarà un’esclusiva del marchio Acura, e avrà una sospensione anteriore a doppia biella. Il marchio definisce la nuova TLX come “la berlina sportiva più veloce, più maneggevole e meglio equipaggiata della storia della Acura“.

Oggi, una sospensione a montante MacPherson è molto più comune di una a doppia traversa. La configurazione di MacPherson è meno complessa perché ha meno giunture, ma la doppia biella offre un miglior controllo della campanatura della ruota, dell’incidenza e dell’angolo di inclinazione delle dita dei piedi. In generale, le doppie forcelle sono la configurazione preferita per i veicoli orientati alle prestazioni, perché in genere si traduce in una migliore maneggevolezza. Anche le vecchie Acura hanno optato per questo design, come nella Legenda 1986-1995, Integra 1990-2001 e TL 1996-2014.

Oltre alla versione standard del TLX, Acura farà rivivere il nome del Type S per una versione ad alte prestazioni della berlina. Utilizzerà un V6 turbo da 3,0 litri, ma la società non rivela ancora la potenza del motore. La Type S verrà anche fornita con il sistema Super Handling All-Wheel Drive. La carrozzeria mostrerà la potenza extra con lo spoiler del bagagliaio, quattro uscite di scarico circolari e un diffusore.

Le immagini indicano che la nuova TLX assomiglia molto al concept della Type S. C’è un lungo cofano che porta a una linea del tetto ad arco che divide la differenza tra una berlina tradizionale e un aspetto simile a quello di una coupé. Le foto degli interni trapelate mostrano uno schermo che emerge dalla parte superiore del cruscotto e una pila centrale angolata. Sulla consolle c’è un touchpad per il controllo del sistema.

Dopo il debutto imminente, la TLX del 2021 sarà in vendita a partire della fine dell’anno. In questo momento non è chiaro se la versione normale e la Type S arriveranno sul mercato nello stesso momento, ma Acura dovrebbe rispondere a questa domanda alla premiere.