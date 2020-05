KTM inizia a pensare come riportare in Europa Brad Binder, residente in Sudafrica, in modo che possa avvicinarsi al gruppo di lavoro.

Con l’emergenza Coronavirus spostarsi da un Paese all’altro è diventato molto problematico. Soprattutto se si tratta di spostamenti intercontinentali. Alcuni team della MotoGP hanno piloti che hanno scelto il confinamento molto lontano dalla loro base. Ad esempio è il caso di KTM che lavora per recuperare Brad Binder dal Sudafrica.

Il Covid-19 è un punto di svolta in termini di flussi di popolazione. In tre mesi i paesi hanno chiuso i loro confini, imponendo l’accesso in quarantena. Per alcuni piloti il ritorno in Europa non sarà facile, vedi ad esempio Jack Miller e Brad Binder. Considerando che a metà luglio si correrà a Jerez, bisognerà fare i conti con le due settimane di quarantena. Pit Beirer, direttore sportivo KTM , racconta la situazione di Brad Binder, che vive in Sudafrica: “Non è una situazione semplice, ma stiamo già lavorando per riportare Brad in Europa e ci sarà sicuramente un modo”, ha detto a Crash.net.

Leggi anche -> Pol Espargarò in supermotard: “Sensazioni brutali dopo tre mesi”

“Avevamo un piano per attraversare il Qatar, ma non ha funzionato. Quindi non è la cosa più semplice da fare per riportarlo indietro, ma penso che entro la fine del mese sarà almeno in Austria o in Spagna. Abbiamo ancora tempo, non abbiamo fretta, ma è anche tempo di iniziare il processo. Ad esempio, dobbiamo inviargli una lettera che giustifichi che lavora ufficialmente per la nostra azienda e che dovrebbe tornare per la sua attività”.

In casa austriaca c’è desiderio di tornare quanto prima a lavorare anche nel settore racing. Per il rookie del team KTM sarà una stagione non certo facile “Stiamo andando a recuperare Brad e l’intero team è molto felice di vedere questa luce alla fine del tunnel visto che potrebbe esserci un Gran Premio in Spagna alla fine di luglio. Lo speriamo tutti e puntiamo a questo obiettivo. Presto sarà tempo di riportare indietro le persone, preparare l’equipaggiamento e prepararsi per questa prima gara”.