Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 24 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e all’insegna del sole su tuta l’Italia, salvo veloci rovesci lungo l’appennino toscano – umbro. Le temperature massime restano stabili o in locale discesa, comprese fra 23 e 27 gradi. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sul Mezzogiorno con locali fenomeni limitati lungo il basso adriatico e sul Molise.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

Si segnala vento forte sulla A9 Lainate-Svizzera tra Como Grandate e Chiasso e in A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio tra Udine Nord e Carnia.

A Genova restano aperti i cantieri sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – entrambe le direzioni) con l’uscita di Genova est chiusa al traffico fino alle 06:00 del 25/05/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-Teramo (Km 33.2 – direzione: Superstrada Teramo Mare) traffico rallentato in uscita a Vicovaro-Mandela provenendo da Roma.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn. tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 00:00 del 30/06/2020.