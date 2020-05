In questo video vedremo tre colonne del segmento dei SUV sfidarsi in una gara d’accelerazione senza precedenti. Che vinca il migliore!

Se siete in cerca di un SUV di lusso che offre prestazioni serie, allora siete fortunati, perché ci sono diversi esempi tra cui scegliere. I leggendari marchi di auto ad alte prestazioni come Porsche, Audi e Alfa Romeo offrono tutti dei SUV ad alte prestazioni per i loro clienti avversi alle berline. Anche se questi marchi hanno costruito la loro reputazione su auto sportive e berline veloci, la loro capacità di tradurre gran parte di quell’esperienza in alcuni SUV è davvero impressionanti. Con gran parte del mercato che acquista SUV rispetto alle auto classiche, c’è molto in gioco in termini di potenziali entrate. Quindi, chi costruisce il SUV più veloce in questo segmento altamente competitivo? Beh, il team di Carwow ha deciso di scoprirlo.

Per prima cosa, abbiamo la Porsche Macan Turbo, un SUV di medie dimensioni che condivide la sua piattaforma con l’Audi Q5. La Macan rappresenta il modo più conveniente per entrare nella formazione Porsche in assetto di base, offrendo ai clienti un SUV dalle prestazioni serie come il modello Turbo mostrato in questa gara di accelerazione. Grazie al cambio automatico Porsche PDK Dual-Clutch, leader mondiale nel settore, e a un V6 biturbo da 2,9 litri e 2,9 litri V6 che offre 434 cavalli e 549 nm. Accoppiato con il sistema di trazione integrale Porsche, il turbo Macan è buono per un tempo da 0 a 100 km/h di 4,3 secondi.

A seguire, abbiamo l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Questo SUV dalle prestazioni italiane inietta la passione e l’estro del Giulia Quadrifoligio in una carrozzeria da SUV per capitalizzare il popolare segmento dei SUV. Alimentato da un V6 biturbo da 2,9 litri e 510 cavalli, derivato dal V8 della Ferrari 488 GTB, lo Stelvio QV è un SUV dalle prestazioni davvero impressionanti. Anche se la Stelvio utilizza un’auto tradizionale su una doppia frizione, la Stelvio Quadrifoglio può fare uno sprint da 0 a 100 in soli 3,6 secondi.

Infine, abbiamo l’Audi RS Q3 Sportback. Alimentato dallo stesso motore a 5 cilindri in linea turbo che si trova nelle Audi TT RS e RS3, questo piccolo SUV racchiude in sé alcune serie prestazioni. Questo motore da 400 cavalli è accoppiato alla trasmissione a doppia frizione DSG dell’Audi e trasmette la potenza a tutte e quattro le ruote tramite la trazione integrale Quattro. Con un tempo da 0 a 100 di 4,5 secondi, questo è un concorrente serio.

Quindi, cosa significa tutta questa performance nel mondo reale? Beh, scopriamolo.