Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, salvo qualche piovasco di passaggio sulla costa abruzzese nel tardo pomeriggio. Al Sud nuvolosità in aumento, ma qualche fenomeno si registrerà solo su Molise e coste pugliesi, ma si tratta di precipitazioni di lieve entità. Le temperature minime si confermano fra 13 e 18 gradi.

Lunedì 25 maggio sarà una giornata all’insegna dell’anticiclone, che garantirà cieli soleggiati e temperature oltre la media stagionale, con massime che oscilleranno fra 23 e 28 gradi. Possibile qualche precipitazione transitoria sulle Alpi del Trentino. Addensamenti sulla Campania ma senza fenomeni degni di nota.

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

A Nord di Milano in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 182.6 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Baveno e Carpugnino per incidente. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 196 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Ponte Oglio e Rovato per Materiali dispersi.

A Genova in A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Genova est è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 25/05/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

In Puglia, all’altezza di Cerignola, sulla A16 Napoli-Canosa si segnala vento forte tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.

A Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) chiuso ai mezzi pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn. il tratto tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 00:00 del 30/06/2020.