Elettra Lamborghini non smette di stupire: sui social affronta argomenti scottanti e provocatori e intanto proseguono i preparativi per il suo matrimonio.

Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera della Casa del Toro, non smette mai di stupire il suo pubblico, con dichiarazioni al limite della provocazione e decisioni che lasciano attoniti. Infatti, è tra le poche a non avere rinviato il matrimonio durante questo periodo di emergenza Covid.

La cantante ha confermato le nozze per settembre ed è andata sul lago di Garda insieme al wedding planner Enzo Miccio per visitare alcune ville dove festeggiare la cerimonia che la unirà ad Afrojack. “Ragazzi sono con Enzo Miccio e stiamo andando a vedere la prima location del matrimonio. Eccola là”, ha fatto sapere Elettra Lamborghini su Instagram. Ancora top secret tutto il resto dei preparativi, a cominciare dal vestito da sposa. Ma una cosa è certa: Elettra non mancherà di sorprendere e di far parlare di sè.

Leggi anche -> Elettra Lamborghini sbanca Instagram: pantaloni giù e depilazione intima

In questi giorni non sono certo mancate le sue sexy provocazioni, aprendo un discorso particolarmente delicato per l’universo femminile: i peli. Ha rivelato di non sentire la necessità di depilarsi, perché il suo fidanzato e futuro marito, Afrojack, si trova al momento lontano da casa. Inoltre, ha aggiunto di sentire addirittura la mancanza dei peli, quindi di non sottoporsi più al laser. “Sono belli, li vorrei avere sotto l’ascella o nella pat**a”, ha raccontato in una storie su Instagram. “Voglio vedere quanto posso essere lunghi”.