Il nuovo Genesis G70 rinnovato è stato spiato durante uno dei test finali prima del lancio sul mercato sulla pista del Nurburgring, la test track per eccellenza.

Il nuovo Genesis G80 sta ricevendo tanta attenzione in questo momento, soprattutto con il suo prezzo che compete alla pari con i suoi rivali europei. Naturalmente, lo stile del G80 è sempre stato un punto di riferimento, dando così tanto credito alla berlina di lusso coreana tra gli appassionati e i giornalisti.

Il marchio, tuttavia, non sta lasciando indietro il più piccolo membro della sua linea di berline. La Genesis G70 è stata sottoposta a un lifting a metà del ciclo, e sono già emersi scatti del modello rinnovato che ci dicono che il lancio è proprio dietro l’angolo.

Ancora meglio, Automotive Mike su Youtube ha avvistato il G70 in una delle sue giornate al Nürburgring.

È interessante notare che il prototipo del G70 condivide la pista con la prossima Kia Stinger, spingendolo al massimo davanti al suo cugino orientato alle prestazioni.

Per quanto riguarda lo stile, ci aspettiamo che il G70 adotti lo spunto di design a due linee che sta diventando la nuova identità della Genesis offerta dal G80 e dal GV80 SUV. La griglia, sebbene coperta per lo più, dovrebbe essere più grande nella versione rinnovata, simile a quella resa in precedenza.

Il Genesis ha confermato che il lifting del G70 otterrà un nuovo motore a benzina turbo da 2,5 litri, sostituendo di fatto l’attuale 2.0L. Si prevede di ottenere 290 cavalli e 420 Newton-metri di coppia, gli stessi dati prodotti dalla Hyundai Sonata N-Line con cui condividerà questo motore. Il cambio manuale, tuttavia, non è ancora confermato a questo punto.

Si dice che il nuovo Genesis G70 farà il suo debutto per l’anno 2021 o 2022. Tuttavia, non è stata fissata una data specifica.