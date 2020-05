Il BoP anche nel Circus

Il sistema in uso nelle categorie turismo verrà dunque mutuato dalla massima serie che, però, lo adotterà sul fronte dell’aerodinamica. Dal prossimo campionato il tempo in galleria del vento seguirà un criterio crescente. Ciò significa che il vincitore del mondiale 2020 potrà usufruire di un monte ore del 90%, per poi via via incrementare del 2,5% man mano che si scende in classifica. La forbice sarà invece più larga a partire dal 2022 quando il leader in carica dovrà accontentarsi del 70%. Gli altri, sempre a scalare, potranno sfruttare la wind-tunnel del 5% in più.

Chiara Rainis