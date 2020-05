Rolls Royce dopo il grande debutto nel mondo dei SUV con il suo Cullinan, è ora pronta a renderlo personalizzabile in una miniatura di 1:8.

La Rolls-Royce Cullinan ha aiutato la casa automobilistica britannica a stabilire un nuovo record di vendite l’anno scorso. È stata la migliore dell’azienda nei suoi 116 anni di storia e con un aumento delle vendite del 25% rispetto al 2018. Rolls Royce ha fatto il suo ingresso nel mercato dei SUV di lusso con un prodotto di grande potenza, e ora i clienti potranno miniaturizzare il Cullinan in un modello in scala 1:8, che non è proprio così piccolo. Come per le sue auto, Rolls Royce si prende il suo tempo per costruire il Cullinan in miniatura, e i clienti possono personalizzarlo in base ai loro modelli reali.

Ogni modello è realizzato a mano secondo le specifiche del cliente, con oltre 1.000 singoli componenti disponibili. Questo potrebbe far sì che il processo di costruzione richieda fino a 450 ore, che, secondo l’azienda, è oltre la metà del tempo necessario per costruire il vero Cullinan. Ci sono anche circa 40.000 colori tra cui scegliere, oppure i clienti possono replicare la propria finitura su misura. Ognuno è dipinto a mano. Stiamo parlando di Rolls Royce d’altronde.

Anche l’interno è splendido come l’esterno, con poggiatesta ricamati e finiture in legno. Le pedane illuminate salutano chiunque guardi all’interno, mostrando dettagli squisiti come le tubature dei sedili e le cuciture che si adattano perfettamente al Cullinan di un cliente. Come ogni modello di fascia alta, il Cullinan è dotato di un’illuminazione esterna perfettamente funzionante e il V12 da 6,75 litri sotto il cofano è perfettamente replicato. Anche tutte le porte si aprono.

I modelli in scala di case automobilistiche come Rolls Royce o aziende come Amalgam mostrano quanto possano essere dettagliati i modelli in scala se si considerano il tempo e la maestria artigianale. Anche Rolls Royce fa il passo più lungo della gamba con il suo modello in scala 1:8 Cullinan, con una vetrina di quasi un metro di lunghezza che si trova in cima a una base nera lucida e uno zoccolo, anche se è comunque possibile accedere al modello attraverso una finestra rimovibile. E se i clienti non vogliono che il loro modello Cullinan si abbini a quello del loro garage, possono anche personalizzarlo completamente.